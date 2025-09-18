Bei einem Ver­kehrs­un­fall auf der L1270 in Unge­n­ach wur­den am Don­ners­tag­vor­mit­tag eine Mut­ter, ihre zwei­jäh­ri­ge Toch­ter sowie eine wei­te­re Len­ke­rin ver­letzt. Letz­te­re war alko­ho­li­siert unterwegs.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am 18. Sep­tem­ber 2025 gegen 11:50 Uhr fuhr eine 25-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit ihrem Pkw auf der Unge­nacher Lan­des­stra­ße (L1270) in Rich­tung Timel­kam. Auf dem Rück­sitz befand sich ihre zwei­jäh­ri­ge Toch­ter in einer geeig­ne­ten Rückhalteeinrichtung.

Zur sel­ben Zeit lenk­te eine 36-jäh­ri­ge Frau, eben­falls aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, ihr Auto auf einer Gemein­de­stra­ße von Vor­der­schlag kom­mend in Rich­tung Kreu­zungs­be­reich mit der L1270. Laut Poli­zei woll­te die Len­ke­rin nach links in Rich­tung Orts­ge­biet Unge­n­ach abbie­gen. Im Kreu­zungs­be­reich kam es zum seit­li­chen Zusam­men­stoß bei­der Fahrzeuge.

Lenkerin war betrunken, drei Verletzte bei Zusammenstoß

Die 25-Jäh­ri­ge sowie ihre Toch­ter wur­den mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht. Auch die 36-jäh­ri­ge Len­ke­rin erlitt Ver­let­zun­gen, ver­wei­ger­te jedoch den Trans­port ins Kran­ken­haus. Ein bei der 36-Jäh­ri­gen durch­ge­führ­ter Alko­test ergab 0,94 Pro­mil­le. Ihr Füh­rer­schein wur­de an Ort und Stel­le vor­läu­fig abgenommen.

Quel­le: Poli­zei Oberösterreich