Bei einem Verkehrsunfall auf der L1270 in Ungenach wurden am Donnerstagvormittag eine Mutter, ihre zweijährige Tochter sowie eine weitere Lenkerin verletzt. Letztere war alkoholisiert unterwegs.
Zusammenstoß im Kreuzungsbereich
Am 18. September 2025 gegen 11:50 Uhr fuhr eine 25-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit ihrem Pkw auf der Ungenacher Landesstraße (L1270) in Richtung Timelkam. Auf dem Rücksitz befand sich ihre zweijährige Tochter in einer geeigneten Rückhalteeinrichtung.
Zur selben Zeit lenkte eine 36-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck, ihr Auto auf einer Gemeindestraße von Vorderschlag kommend in Richtung Kreuzungsbereich mit der L1270. Laut Polizei wollte die Lenkerin nach links in Richtung Ortsgebiet Ungenach abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Lenkerin war betrunken, drei Verletzte bei Zusammenstoß
Die 25-Jährige sowie ihre Tochter wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Auch die 36-jährige Lenkerin erlitt Verletzungen, verweigerte jedoch den Transport ins Krankenhaus. Ein bei der 36-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab 0,94 Promille. Ihr Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.
Quelle: Polizei Oberösterreich
