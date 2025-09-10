Am Mon­tag ist eine 46-jäh­ri­ge Urlau­be­rin aus Lett­land am Dach­stein in eine Glet­scher­spal­te gestürzt. Zwei deut­sche Berg­stei­ger ret­te­ten die Frau mit einer spon­ta­nen Seilaktion.

Ein 55-jäh­ri­ger Mann und sei­ne 46-jäh­ri­ge Gat­tin aus Lett­land bestie­gen am 8. Sep­tem­ber 2025 den Hohen Dach­stein. Sie wähl­ten als Rou­te den Klet­ter­steig über die soge­nann­te „Schul­ter“. Beson­ders der Über­gang über die Rand­kluft und den Berg­schrund gilt als anspruchs­voll. Gegen 16:50 Uhr kam es im Abstieg zu dem Unfall. Wäh­rend der Mann ins Rut­schen geriet, konn­te er sich noch hal­ten. Sei­ne Frau jedoch rutsch­te über den Schnee ab und stürz­te meh­re­re Meter tief in eine Gletscherspalte.

Kletterer hörten Hilferufe

Der 55-Jäh­ri­ge mach­te mit lau­ten Rufen auf die Not­la­ge auf­merk­sam. Zufäl­lig näher­ten sich ein 60-jäh­ri­ger deut­scher Klet­te­rer und sei­ne Part­ne­rin, die gera­de vom Hohen Dirndl zurück­ka­men und auf dem Weg zur Seil­bahn waren. Sie reagier­ten sofort und rich­te­ten eine impro­vi­sier­te Ret­tung ein.

Spontane Rettungsaktion im Firn

Die bei­den Deut­schen errich­te­ten einen Stand­platz im Firn und lie­ßen eine Seil­rol­le zu der 46-Jäh­ri­gen hin­ab. Da sie bereits in der Spal­te fest­steck­te, war die Ber­gung schwie­rig. Erst mit einem Kno­ten im Ret­tungs­seil gelang es, die nöti­ge Kraft­über­tra­gung zu errei­chen. Schließ­lich konn­ten die Ret­ter die Frau aus der Glet­scher­spal­te ziehen.

Unterkühlt, aber unverletzt

Die Urlau­be­rin war durch­nässt und deut­lich unter­kühlt, lehn­te jedoch ärzt­li­che Hil­fe ab. Sie und ihr Mann setz­ten ihren Auf­ent­halt in Öster­reich fort und zeig­ten sich sehr dank­bar für das beherz­te Ein­grei­fen der deut­schen Kletterer.

Quel­le: LPD OÖ