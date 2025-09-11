Rund 60 sportbegeisterte Spielerinnen und Spieler des Tennisvereins Pinsdorf spielten sich im Zeitraum vom 19.07 – 06.09 die Vereinsmeister des Jahres 2025 aus.
Spaß, Begeisterung am Tennissport und Freundschaft war auch heuer wieder das Motto für die internen Wettkämpfe.
Das Vereinsfest mit der Siegerehrung fand am Samstag den 06. September auf der Vereinsanlage statt.
Der Tennisverein bedankt sich bei allen Mitgliedern für eine tolle Saison 2025, bei allen Helfern im gesamten Jahr und bei den Firmen Hütthaler Schwanenstadt und Intersport Kaltenbrunner für das Sponsoring beim Vereinsfest.
Folgend die Sieger in den verschiedenen Bewerben:
Jugend: Puschl Alexander
Damen Allgemein: Oprava Susanne
Herren Allgemein: Buchschachermair Thomas
B‑Bewerb: Krugluger Luca
Herren 60+: Jungwirth Christian
Herren +45: Buchschachermair Thomas
Damen Doppel: Hummer Lisi/Stanko Julia
Herren Doppel: Grömer Hans-Peter/Kirnbauer Lukas
Mixed Doppel: Mayrhofer Andrea/Derfler Florian
