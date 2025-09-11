Rund 60 sport­be­geis­ter­te Spie­le­rin­nen und Spie­ler des Ten­nis­ver­eins Pins­dorf spiel­ten sich im Zeit­raum vom 19.07 – 06.09 die Ver­eins­meis­ter des Jah­res 2025 aus.

Spaß, Begeis­te­rung am Ten­nis­sport und Freund­schaft war auch heu­er wie­der das Mot­to für die inter­nen Wettkämpfe.

Das Ver­eins­fest mit der Sie­ger­eh­rung fand am Sams­tag den 06. Sep­tem­ber auf der Ver­eins­an­la­ge statt.

Der Ten­nis­ver­ein bedankt sich bei allen Mit­glie­dern für eine tol­le Sai­son 2025, bei allen Hel­fern im gesam­ten Jahr und bei den Fir­men Hüt­tha­ler Schwa­nen­stadt und Inter­sport Kal­ten­brun­ner für das Spon­so­ring beim Vereinsfest.

Fol­gend die Sie­ger in den ver­schie­de­nen Bewerben:

Jugend: Puschl Alexander

Damen All­ge­mein: Opra­va Susanne

Her­ren All­ge­mein: Buch­scha­cher­mair Thomas

B‑Bewerb: Kru­glu­ger Luca

Her­ren 60+: Jung­wirth Christian

Her­ren +45: Buch­scha­cher­mair Thomas

Damen Dop­pel: Hum­mer Lisi/Stanko Julia

Her­ren Dop­pel: Grö­mer Hans-Peter/Kirn­bau­er Lukas

Mixed Dop­pel: Mayr­ho­fer Andrea/Derfler Florian