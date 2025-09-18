In der Nacht auf Dienstag kam es auf der Salzkammergutstraße (B145) bei der Auffahrt Rosenkoglstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw prallte gegen eine Leitschiene und anschließend gegen eine Felswand. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt.
Unfall in den frühen Morgenstunden
Am 16. September 2025 um 03:32 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mitterweissenbach zu einem Verkehrsunfall auf der B145 alarmiert. Ein Autofahrer war auf Höhe Kilometer 53,8 von seiner Fahrspur abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt. Danach kollidierte der Pkw mit einer Felswand kurz vor der Auffahrt Rosenkoglstraße.
Fahrzeug abgeschleppt – Lenker versorgt
Das beschädigte Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Feuerwehr mit dem Kleinlöschfahrzeug zu einem nahegelegenen Parkplatz geschleppt. Währenddessen wurde der Lenker bereits vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Die Feuerwehr band ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten und reinigte die Fahrbahn.
Quelle: FF Mitterweissenbach
