In der Nacht auf Diens­tag kam es auf der Salz­kam­mer­gut­stra­ße (B145) bei der Auf­fahrt Rosen­kogl­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein Pkw prall­te gegen eine Leit­schie­ne und anschlie­ßend gegen eine Fels­wand. Der Len­ker wur­de vom Roten Kreuz versorgt.

Unfall in den frühen Morgenstunden

Am 16. Sep­tem­ber 2025 um 03:32 Uhr wur­den die Ein­satz­kräf­te der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Mit­ter­weis­sen­bach zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der B145 alar­miert. Ein Auto­fah­rer war auf Höhe Kilo­me­ter 53,8 von sei­ner Fahr­spur abge­kom­men und gegen die Leit­schie­ne geprallt. Danach kol­li­dier­te der Pkw mit einer Fels­wand kurz vor der Auf­fahrt Rosenkoglstraße.

Fahrzeug abgeschleppt – Lenker versorgt

Das beschä­dig­te Auto war nicht mehr fahr­be­reit und wur­de von der Feu­er­wehr mit dem Klein­lösch­fahr­zeug zu einem nahe­ge­le­ge­nen Park­platz geschleppt. Wäh­rend­des­sen wur­de der Len­ker bereits vom Roten Kreuz medi­zi­nisch ver­sorgt. Die Feu­er­wehr band aus­ge­lau­fe­ne Betriebs­flüs­sig­kei­ten und rei­nig­te die Fahrbahn.

Quel­le: FF Mitterweissenbach