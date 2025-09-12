Bad Goisern/Obertraun; Am Sonn­tag, 21. Sep­tem­ber 2025, fin­det im Rah­men des Ober­trau­ner Ber­g­er­leb­nis­ses eine geführ­te Sar­stein­über­que­rung von Bad Goi­sern nach Ober­traun statt.

Obwohl die Wan­de­rung auf­grund ihrer Län­ge als sehr anspruchs­voll gilt, ist sie tech­nisch eher leicht. Ein beson­de­rer Teil und eine ech­te „Genuss­wan­de­rung“ ist der Abschnitt über den „Sar­stein­rü­cken“ mit ste­tem Blick zum gegen­über­lie­gen­den „König Dachstein“.

Der Treff­punkt zur Wan­de­rung ist für die Teil­neh­mer indi­vi­du­ell: Ent­we­der um 6:30 Uhr beim Bahn­hof Ober­traun und dann per Taxi­trans­fer zur Pötschen­keh­re, oder um 7:00 Uhr beim Park­platz ober­halb der Pötschen­keh­re am Beginn des Weges in Bad Goi­sern, wo der gemein­sa­me Abmarsch erfolgt.

Anschlie­ßend geht’s über die Goi­se­rer Sar­stein­alm und den Sar­stein­gip­fel zur Ober­trau­ner Sar­stein­hüt­te, wo es eine gemüt­li­che Ein­kehr gibt – wenn gewünscht sogar mit einem ofen-fri­schen „Kai­ser­schmarrn“.

Nach dem Abstieg nach Ober­traun gibt’s, wenn benö­tigt, einen Taxi-Rück­trans­fer zur Pötschenkehre.

Eine Anmel­dun­gen zur Sar­stein­wan­de­rung ist bis Frei­tag, 19. Sep­tem­ber 2025, 13 Uhr im Tou­ri­mus­bü­ro Ober­traun, Tel. +43 5 95095–40, notwendig.

Als Ver­an­stal­ter fun­giert die Natur­freun­de-Orts­grup­pe Ober­traun, in Koope­ra­ti­on mit der Orts­grup­pe Bad Goisern!

Geführ­te Sar­stein­wan­de­rung von Bad Goi­sern nach Obertraun:

