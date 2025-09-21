Am Mitt­woch star­te­te Hans Prangl gemein­sam mit Wan­der­freun­den eine Tour im Rah­men von „Wocha teiln“ auf dem Feu­er­ko­gel. Um 10 Uhr begann die Wan­de­rung beim Treff­punkt Chris­to­pho­rus­hüt­te, Ziel war das Euro­pa­kreuz am Alberfeldkogel.

Die Grup­pe erreich­te nach rund 45 Minu­ten Geh­zeit, unter­bro­chen von eini­gen Foto­stopps, den Gip­fel. Obwohl das Wet­ter wech­sel­haft war, blieb es tro­cken, was für gute Stim­mung sorg­te. Edel­traud und Karl aus Linz reis­ten eigens mit der Bahn an, um teil­zu­neh­men. Dabei tra­fen sie zufäl­lig Karin Braun, die ehe­ma­li­ge Wir­tin der Rie­der Hüt­te. „Die bei­den gehör­ten zu mei­nen letz­ten Gäs­ten, bevor ich die Hüt­te abgab“, erin­ner­te sich Karin, die inzwi­schen das Mit­ter­ecker Stüberl führt. Für alle Betei­lig­ten war es ein Wie­der­se­hen vol­ler Emo­tio­nen, das den Tag beson­ders machte.

Nach dem Abstieg leg­te die Grup­pe einen Ein­kehr­schwung bei der Krana­be­th­hüt­te ein. Anschlie­ßend ging es zurück zur Chris­to­pho­rus­hüt­te, wo die Fami­lie Wipp­lin­ger als Gast­ge­ber auf die hung­ri­gen Teil­neh­mer war­te­te. Dort begann der zwei­te Teil der Ver­an­stal­tung mit Musik und Kulinarik.

Die „Kuf­haus Musi“ aus Pins­dorf sorg­te mit tra­di­tio­nel­ler Musik für aus­ge­las­se­ne Stim­mung. Die voll besetz­te Gast­wirt­schaft ver­wan­del­te sich in einen Ort vol­ler Gesel­lig­keit. Beson­ders unge­wöhn­lich war das Menü, denn die Küchen­crew berei­te­te aus­schließ­lich nepa­le­si­sche Gerich­te zu.

Ein­topf, Reis und Nudel­ge­rich­te stan­den auf der Kar­te und wur­den von Sonam und sei­nen Freun­den aus Nepal mit gro­ßer Hin­ga­be gekocht. Anfangs etwas zurück­hal­tend, pro­bier­ten die Gäs­te neu­gie­rig die Spei­sen. Bald zeig­te sich Begeis­te­rung, die Tel­ler waren im Nu leer. Die Küche ver­wan­del­te sich in eine Brü­cke zwi­schen Feu­er­ko­gel und Himalaya.

Auch süße Mehl­spei­sen fehl­ten nicht und wur­den bei einer Tas­se Kaf­fee genos­sen. „Es war eine kuli­na­ri­sche Rei­se vol­ler Über­ra­schun­gen“, mein­te ein Teil­neh­mer. Das Zusam­men­spiel von Musik und Essen schuf eine Atmo­sphä­re, die Gäs­te noch lan­ge in Erin­ne­rung behal­ten werden.

Gast­ge­ber Fritz Wipp­lin­ger lob­te das gelun­ge­ne Zusam­men­spiel: „Mit Hans Prangl haben wir jeman­den, der für Herz­lich­keit und Stim­mung steht.“ Die Tal­fahrt am Abend schloss einen Tag, der Natur­er­leb­nis, Begeg­nung und Genuss vereinte.

Zusam­men­fas­send war es eine Ver­an­stal­tung, die Men­schen zusam­men­führ­te und kul­tu­rel­le Hori­zon­te öff­ne­te. Die Gäs­te gin­gen mit Ein­drü­cken nach Hau­se, die Herz und Gau­men glei­cher­ma­ßen berührten.