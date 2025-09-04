In St. Wolf­gang im Salz­kam­mer­gut ist am Mitt­woch­nach­mit­tag ein Zwölf­jäh­ri­ger bei einer Wan­de­rung rund drei Meter in ein Bach­bett gefal­len. Das Kind wur­de ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht.

Wanderung am Schwarzenbach

Am 03. Sep­tem­ber 2025 unter­nahm eine Fami­lie aus dem Bezirk Wels-Land eine Wan­de­rung im Bereich des Schwar­zen­sees in der Gemein­de St. Wolf­gang im Salz­kam­mer­gut. Im Bereich der Gra­fen­alm fließt der Schwar­zen­bach über eine meh­re­re Meter hohe Felsstufe.

Sturz auf nassen Steinen

Gegen 15:00 Uhr hielt sich die Fami­lie an die­ser Stel­le auf. Der Zwölf­jäh­ri­ge rutsch­te auf den nas­sen Stei­nen im Bach­bett aus und stürz­te etwa drei Meter in die Tiefe.

Rettung und Versorgung

Der 45-jäh­ri­ge Lebens­ge­fähr­te der Mut­ter ret­te­te den Buben aus dem Was­ser und brach­te ihn zur nahe­ge­le­ge­nen Forst­stra­ße. Von dort wur­den sofort die Ret­tungs­kräf­te ver­stän­digt. Das Rote Kreuz lie­fer­te den immer ansprech­ba­ren Jun­gen zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Abklä­rung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl ein.

Quel­le: Poli­zei Oberösterreich