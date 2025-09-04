In St. Wolfgang im Salzkammergut ist am Mittwochnachmittag ein Zwölfjähriger bei einer Wanderung rund drei Meter in ein Bachbett gefallen. Das Kind wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Wanderung am Schwarzenbach
Am 03. September 2025 unternahm eine Familie aus dem Bezirk Wels-Land eine Wanderung im Bereich des Schwarzensees in der Gemeinde St. Wolfgang im Salzkammergut. Im Bereich der Grafenalm fließt der Schwarzenbach über eine mehrere Meter hohe Felsstufe.
Sturz auf nassen Steinen
Gegen 15:00 Uhr hielt sich die Familie an dieser Stelle auf. Der Zwölfjährige rutschte auf den nassen Steinen im Bachbett aus und stürzte etwa drei Meter in die Tiefe.
Rettung und Versorgung
Der 45-jährige Lebensgefährte der Mutter rettete den Buben aus dem Wasser und brachte ihn zur nahegelegenen Forststraße. Von dort wurden sofort die Rettungskräfte verständigt. Das Rote Kreuz lieferte den immer ansprechbaren Jungen zur weiteren medizinischen Abklärung ins Salzkammergut Klinikum Bad Ischl ein.
Quelle: Polizei Oberösterreich
Schreibe einen Kommentar