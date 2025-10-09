Seit den Morgenstunden läuft in St. Wolfgang ein Großeinsatz der Einsatzkräfte nach einem Schadstoffaustritt in einem Hotel.

Die ersten Feuerwehren wurden um 08:43 Uhr mit dem Stichwort „Chlorgasaustritt“ zu einem Hotel im Zentrum von St. Wolfgang alarmiert. Infolge eines Stoffaustrittes bildete sich durch eine chemische Reaktion Chlorgas.

BFKDO Gmunden

Die Feuerwehr führte unter Schutzstufe 3 eine rasche Erkundung durch. Teile des Hotels wurden geräumt, wobei keine Gäste betroffen waren. Zwischenzeitlich wurden die betroffenen Behälter ins Freie verbracht, wo sie für die Entsorgung vorbereitet werden. Das Gebäude wurde intensiv belüftet, wobei auch ein Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) zum Einsatz kam.

Zwei Hotel-Angestellte wurden bei dem Zwischenfall verletzt. Neben den drei Feuerwehren der Marktgemeinde St. Wolfgang stehen zusätzlich die Feuerwehren Puchheim (Gefährliche-Stoffe-Stützpunkt), die FF Bad Goisern und die FF Bad Ischl im Einsatz.

Bericht und Fotos: BFKDO Gmunden