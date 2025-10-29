Obertraun; Bereits zum 54. Mal wurde heuer die Obertrauner Seniorenfahrt durchgeführt.

Ziel der Fahrt war heuer das „Kleefeld“ oberhalb von Strobl am Wolfgangsee in seiner idyllischen Lage.

Alle Senioren „70+“ der Dachstein-Gemeinde wurden dazu eingeladen und von einigen Gemeindefunktionären chauffiert!

Bei einer zünftigen Jause im Gasthof Kleefeld verbrachten die Senioren und Gemeinderäte einen gemütlichen Nachmittag und einige Teilnehmer wanderten auch zu den Hirschgehegen!

Bürgermeister Egon Höll informierte die ältere Generation über die laufenden und die zukünftigen Projekte in der Gemeinde. Gleichzeitig bedankte er sich bei Sozialausschuss-Obfrau Brigitte Schöpf und Christiane Höll für die Organisation der Seniorenfahrt.