In St. Konrad stand am späten Sonntagabend ein Großaufgebot an Einsatzkräften bei einer großangelegten Suchaktion im Einsatz. Ein elfjähriges Mädchen galt sehr mehreren Stunden als abgängig.

Zumindest zwei Feuerwehren, Rettung, Such- und Rettungshunde, mehrere Drohnen, der Polizeihubschrauber und Polizeistreifen standen bei der Suche im Einsatz. Nach mehreren Stunden konnte die Abgängige zum Glück soweit wohlauf im Nahbereich aufgefunden werden.

Bildquelle: laumat/Matthias Lauber