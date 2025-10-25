Am Samstag 8. November 2025 kommt es im großen Rathaussaal in Ebensee zu einem Augen- und Ohrenschmaus mit dem Arbeiter Gesangsverein „Kohlröserl“. Unter dem Motto „Tag der Fahne“ möchte der Verein nach der Renovierung der Vereinsfahne, die unter großem finanziellen Aufwand geschah, die Geschichte der Fahne erzählen. Nicht nur die Kohlröserl unter Leitung von Christl Spiessberger werden den Abend mit Gesang bereichern, sondern auch das Männerensemble „Vierstimmig“ ebenso Leitung Christl Spiessberger, die „GIZIKOGLER“ und eine Bläsergruppe der Kirchhammer Musikkapelle werden zu hören sein. Die Moderation des Abends hat kein geringerer als Franz Gumpenberger, bekannt aus Fernsehen und Rundfunk, inne.

Lassen Sie sich diesen musikalischen Leckerbissen nicht entgehen. Einlass 19:00 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 20:00 Uhr. Auf Ihr Kommen freuen sich die Mitglieder des MGV Kohlröserl.