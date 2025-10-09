In Bad Ischl wurde eine stark alkoholisierte Autofahrerin von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Neben Alkohol am Steuer entdeckten die Beamten auch Suchtgift, ein Kampfmesser und Munition im Fahrzeug.

Auffällige Fahrweise führte zu Kontrolle

Eine Polizeistreife wurde im Bereich Mitterweißenbach, Gemeinde Bad Ischl, auf die 45-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Hallein aufmerksam. Aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise hielten die Beamten das Fahrzeug an und führten eine Kontrolle durch.

Hoher Alkoholwert und verbotene Gegenstände

Bereits beim Öffnen des Fensters stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten eine geringe Menge Suchtgift, ein Kampfmesser sowie Munition, die allesamt sichergestellt wurden.

Die 45-Jährige wird angezeigt.

Quelle: LPD OÖ