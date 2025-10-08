Die 2AK der Handelsakademie Bad Ischl war Anfang Oktober zu Besuch im Oberösterreichischen Landtag: Nach einem Workshop und einer spannenden Führung bis auf den Landhausturm diskutierten die Schülerinnen und Schüler mit den Abgeordneten Mario Haas (SPÖ), Wolfgang Klinger (FPÖ) und Klaus Mühlbacher (ÖVP). Die engagierten Jugendlichen nutzten die einmalige Gelegenheit und stellten den Politikern zahlreiche Fragen. Die Themenpalette reichte von Lebensqualität im ländlichen Raum, Mobilität und Integration bis hin zum persönlichen Werdegang und die Motivation, sich politisch zu engagieren.

Herzlichen Dank an das Landtagspräsidium für diese großartige Möglichkeit der Demokratiebildung!