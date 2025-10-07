Anfangs war die Ner­vo­si­tät groß, am Ende war es die Freu­de, die alles über­strahl­te. Der ers­te Meis­ter­schafts­auf­tritt der jüngs­ten Ball­künst­ler der SPG muki Eben­see ende­te mit einem 8:4‑Heimerfolg gegen TuS Krems­müns­ter 7. Robin Lin­der­mayr konn­te sogar alle sei­ne Spie­le in Eben­sees 6‑er Team gewin­nen, das in der 2. Klas­se KI, GM, WL antritt. Der ambi­tio­nier­te Auf­tritt der Nach­wuchs­ab­tei­lung macht jeden­falls Lust auf mehr…

Das Bun­des­li­ga-Team unter­lag hin­ge­gen in Wr. Neu­stadt gegen den Titel­an­wär­ter mit 1:6. Ivan Kara­bec, der Jonas Prom­ber­ger ersetz­te, for­der­te den Tai­wa­ne­sen Ting-Wei Liang gehö­rig, ver­lor aber knapp im Ent­schei­dungs­satz. Für den Ehren­punkt sorg­te Lio­nel Stift. Eben­see rutscht damit auf den fünf­ten Tabel­len­platz ab.

Das nächs­te Heim­spiel in der SMS Eben­see fin­det am Sa., 18. Okto­ber 2025 um 15 Uhr gegen USV Indi­go Graz statt.