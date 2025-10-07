Anfangs war die Nervosität groß, am Ende war es die Freude, die alles überstrahlte. Der erste Meisterschaftsauftritt der jüngsten Ballkünstler der SPG muki Ebensee endete mit einem 8:4‑Heimerfolg gegen TuS Kremsmünster 7. Robin Lindermayr konnte sogar alle seine Spiele in Ebensees 6‑er Team gewinnen, das in der 2. Klasse KI, GM, WL antritt. Der ambitionierte Auftritt der Nachwuchsabteilung macht jedenfalls Lust auf mehr…
Das Bundesliga-Team unterlag hingegen in Wr. Neustadt gegen den Titelanwärter mit 1:6. Ivan Karabec, der Jonas Promberger ersetzte, forderte den Taiwanesen Ting-Wei Liang gehörig, verlor aber knapp im Entscheidungssatz. Für den Ehrenpunkt sorgte Lionel Stift. Ebensee rutscht damit auf den fünften Tabellenplatz ab.
Das nächste Heimspiel in der SMS Ebensee findet am Sa., 18. Oktober 2025 um 15 Uhr gegen USV Indigo Graz statt.
