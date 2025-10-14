Am Freitag, dem 10. Oktober 2025 verwandelte sich die MS Scharnstein in eine Karrierebühne: Über 500 BesucherInnen informierten sich beim Job-Event „Die Talente Almtal“ über vielfältige Karrierewege.

Mehr als 20 Unternehmen aus der Region präsentierten sich und gaben Einblicke in ihre Berufswelten und Lehrplätze.

Die Jugendlichen hatten die Gelegenheit, direkt mit Lehrlingen, AusbilderInnen sowie Fachkräften ins Gespräch zu kommen und Fragen zum Lehrplatz und zu den Ausbildungsangeboten zu stellen.

Neben den Informationen gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Eine Fotobox für kreative Erinnerungen, VR-Brillen zum Ausprobieren und eine reichliche Verpflegung. Wer am Gewinnspiel teilnahm, konnte sich über attraktive Preise freuen – darunter ein iPad, zwei Saisonkarten für den Kasberg und AirPods. Die Klasse, in der die meisten SchülerInnen am Job-Event teilnahmen, erhielt die Chance, ihre Klassenkassa aufzubessern.

„Das Job-Event war ein voller Erfolg. Einmal mehr wurde ersichtlich, wie viele ausgezeichnete Lehrbetriebe es in der Region gibt, wo junge Menschen eine erstklassige Ausbildung erhalten.“, betont Martin Ettinger, WKO-Obmann Gmunden.

Die positive Resonanz der Jugendlichen, Eltern und Betriebe bestätigt: Die Talente Almtal war ein gelungenes Event mit Wiederholungsbedarf.