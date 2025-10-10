Die Erdäpfelpyramide auf 1.400 m Seehöhe – das Nachhaltigkeitsprojekt der HLW Bad Ischl und der Katrin Seilbahn – steht für Bildung, Regionalität und Zukunftsbewusstsein.

Am 3. Oktober wurde bereits zum dritten Mal die Erdäpfelpyramide auf der Katrin geerntet. Die Ernte war ein voller Erfolg und der Erdapfel konnte seinem Ruf als unkompliziertes Superfood voll und ganz gerecht werden.

Der Erdapfel wurde nicht nur ausgegraben, sondern auch direkt in der Katrin Almhütte bei Roland Schimpl zusammen mit den Schülerinnen und Schüler der HLW Bad Ischl verkocht. Es gab Kartoffelbrot, Erdäpfelkäs und Hüttenpfandl mit viel Herzberg-Gefühl.

Dieses Mal wurde die Ernte und die Showküche sogar begleitet vom Filmteam von Quadroptik mit Regisseur Alexander Lechner für eine neue Folge von ServusTV „Heimatleuchten“.