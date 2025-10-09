In Hallstatt führten Polizei, Finanzpolizei und Bezirksbehörde am 9. Oktober 2025 umfangreiche Schwerpunktkontrollen im Bereich der gewerbsmäßigen Personenbeförderung und Touristenführung durch. Sechs Personen wurden festgenommen.

An der Aktion beteiligt waren Streifen der AGM Gmunden, der Polizeiinspektion Bad Goisern sowie der Einheit PUMA – gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Gmunden, Juristen der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung der LPD Oberösterreich und der Finanzpolizei.

Viele Fahrer ohne Konzessionen, Fremdenführer ohne gültige Berechtigung

Bei den Kontrollen wurden zahlreiche Taxibusse und Fremdenführer überprüft. Dabei zeigte sich, dass ein Großteil der kontrollierten Fahrer ohne entsprechende Konzession Touristen im EU-Raum aufnahm und Rundfahrten zu verschiedenen Hotspots im gesamten Bundesgebiet durchführte. Auch mehrere Fremdenführer waren ohne gültige Berechtigung tätig.

Insgesamt wurden zahlreiche Übertretungen nach dem Gelegenheitsverkehrsgesetz, dem Fremdenpolizeigesetz, der Gewerbeordnung sowie weiteren Verkehrsvorschriften festgestellt. Die Beamten hoben Sicherheitsleistungen und Organmandate in fünfstelliger Höhe ein.

Sechs Personen wegen illegalen Aufenthalts festgenommen

Sechs Personen – vier illegale Taxilenker und zwei Fremdenführerinnen – wurden wegen illegalen Aufenthalts festgenommen. Gegen sie wurde das Zurückschiebungsverfahren eingeleitet. Zudem stellte die Finanzpolizei Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz und die Gewerbeordnung fest.