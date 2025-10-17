Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, wurden die Kameraden der Feuerwache Sulzbach um 16:08 Uhr zu einem Ölaustritt am Traunkai gerufen.

Schon bei der Anfahrt fand man eine Ölspur vom Auweg in Sulzbach bis zum Taubersteg vor.

Die Ursache war ein Personenkraftwagen, welcher aus ungeklärter Ursache Motoröl verloren hat.

Die Florianis banden das Öl und sicherten die Fahrbahn mit Ölspurtafeln. Nach ca. einer Stunde konnten die Kameraden wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Im Einsatz stand die FW Sulzbach und die Polizeiinspektion Bad Ischl.