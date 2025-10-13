Am Samstag, 11. Oktober 2025 veranstaltete der Kranzlschützenverein Ebensee in der Schießstätte Rindbach ein Geburtstagsschießen zum 60. Geburtstag von Michaela Peschke und Gerald Kühnel mit 67 Teilnehmern. Oberschützenmeister Günter Kaube gratulierte den Siegern der Kreiswertungen:

Regina Loidl (alle Klassen stehend aufgelegt), Gerold Barth (Herren stehend), Julia Preiner (Damen stehend) und Hans Eder (Sen. 3). Die Tiefschusswertung gewann Günter Kaube sen. Das beste Blattl auf der Gedenkscheibe erzielte Marion Winterauer.