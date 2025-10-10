Die Pfadfindergruppe Bad Ischl hat einen neuen Obmann: Gerald Schober wurde bei der jüngsten Jahreshauptversammlung einstimmig in diese Funktion gewählt.

Schober ist seit 36 Jahren Pfadfinder und begann seine Laufbahn bei den Wichteln und Wölflingen. Er nahm an zahlreichen internationalen Lagern teil und war selbst viele Jahre Stufenleiter dieser Altersstufe. Darüber hinaus engagiert er sich im Elternrat als Registrierungsbeauftragter und als Vorläufer der mittleren Glöcklerpaß der Pfadfinder. Zuletzt war er als Schriftführer wieder verstärkt in der Gruppe aktiv, bevor er nun das Amt des Obmanns übernommen hat.

Seit Kurzem ist der 44-jährige zudem für die Kommunikation der Pfadfinder*innen Oberösterreich auf Landesebene verantwortlich.

„Die Pfadfinder haben mich mein Leben lang begleitet. Es ist mir eine große Freude und Ehre, jetzt Verantwortung als Obmann zu übernehmen und die Gruppe Bad Ischl in eine gute Zukunft zu führen“, so Gerald Schober.

Auch sein Vorgänger, Laurenz Aschauer, zeigt sich erfreut über die Wahl: „Mit Gerald Schober übernimmt jemand die Leitung, der unsere Gruppe seit Jahrzehnten kennt, sich auf vielen Ebenen engagiert hat und die Werte der Pfadfinder lebt. Ich bin überzeugt, dass die Pfadfinder Bad Ischl bei ihm in den besten Händen sind.“

Neben Schober wurden in der Jahreshauptversammlung weitere wichtige Funktionen besetzt:

Barbara Wiener als Obmann-Stellvertreterin

Roland Größwang als Kassier

Mathias Kienberger und Martin Stögner als Rechnungsprüfer

Karin Ischlstöger als Schriftführerin

Philipp Stögner als Schriftführer Stellvertreter

Mit dieser starken und erfahrenen Führungsriege blickt die Pfadfindergruppe Bad Ischl zuversichtlich auf kommende Projekte und ein aktives Vereinsjahr.