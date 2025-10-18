Die 3BK der Handelsakademie Bad Ischl besuchte Mitte Oktober das Hotel Austria (Museum der Stadt Bad Ischl) und erhielt von Direktorin Mag. Dr. Herta Neiß einen Einblick in die dortige Ausstellung. Da sich die Klasse zurzeit im Rahmen eines Projekts mit dem Thema „Kriegsende 1945 vor Ort“ auseinandersetzt, lag der Fokus vor allem auf der Nachkriegszeit in Bad Ischl. Besonders eindrucksvoll war das Gespräch mit dem Zeitzeugen Franz Xaver Mannert (Jahrgang 1939), das den Schüler/innen einen persönlichen Einblick in die damalige Zeit bot. Die Jugendlichen zeigten sich sichtlich beeindruckt von Mannerts Schilderungen und besichtigten anschließend mit großem Interesse das neu gestaltete Museum.

Die HAK Bad Ischl bedankt sich für den wertvollen Austausch und die Unterstützung von Frau Dr. Neiß und Herrn Mannert beim Geschichtsprojekt.