Rund um den internationalen Tag der Mädchen am 11. Oktober haben interessierte Mädchen der Schulen in Schwanenstadt im Rahmen des Projekts „Girls in Politics“ das Rathaus besucht. Im Austausch mit Bürgermeisterin Mag. Doris Staudinger und drei weiteren politischen Vertreterinnen – Dr. Bettina Penninger-Seidel, Kathrin Plainer MA BA, Elfriede Hacker – sowie einer Lehrerin und Vizebürgermeisterin (in Seewalchen) Claudia Haberl haben sie mehr über die Stadt Schwanenstadt und die tägliche politische Arbeit im Rathaus oder im Gemeinderat erfahren. Außerdem wurden Ideen von den Mädchen eingebracht, hinsichtlich Programm im Jugendzentrum oder der Ausstattung von Spiel- und Sportplätzen, usw. Es wurde über die Zukunftspläne gesprochen und über das ehrenamtliche Engagement.