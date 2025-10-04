Am Freitagabend brach aufgrund eines technischen Defektes ein Brand in einer Hütte am Gelände einer Gärtnerei in Ottnang aus.
Die Feuerwehr Ottnang wurde um 20:00 Uhr gemeinsam mit den drei weiteren Feuerwehren der Marktgemeinde alarmiert.
Beim Eintreffen des Tanklöschfahrzeugs stand die Hütte bereits in Vollbrand.
„Sofort wurde gemeinsam mit der FF Bruckmühl ein Löschangriff mit zwei C‑Rohren gestartet.
Die zuständige Pflichtbereichsfeuerwehr Bergern übernahm die Einsatzleitung.
Auch eine Zubringerleitung zur Wasserversorgung wurde aufgebaut, musste aufgrund des schnellen Löscherfolgs jedoch nicht mehr in Betrieb genommen werden.
Nachdem die Polizei die Aufnahme der Brandstelle und die Brandursachenermittlung abgeschlossen hatte, konnten die letzten Nachlöscharbeiten durch unseren Atemschutztrupp durchgeführt werden.
Anschließend war der Einsatz beendet“, so die FF Ottnang.