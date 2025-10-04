Am Frei­tag­abend brach auf­grund eines tech­ni­schen Defek­tes ein Brand in einer Hüt­te am Gelän­de einer Gärt­ne­rei in Ott­nang aus.

Die Feu­er­wehr Ott­nang wur­de um 20:00 Uhr gemein­sam mit den drei wei­te­ren Feu­er­weh­ren der Markt­ge­mein­de alarmiert.

Beim Ein­tref­fen des Tank­lösch­fahr­zeugs stand die Hüt­te bereits in Vollbrand.

„Sofort wur­de gemein­sam mit der FF Bruck­mühl ein Lösch­an­griff mit zwei C‑Rohren gestartet.

Die zustän­di­ge Pflicht­be­reichs­feu­er­wehr Ber­gern über­nahm die Einsatzleitung.

Auch eine Zubrin­ger­lei­tung zur Was­ser­ver­sor­gung wur­de auf­ge­baut, muss­te auf­grund des schnel­len Lösch­erfolgs jedoch nicht mehr in Betrieb genom­men werden.

Nach­dem die Poli­zei die Auf­nah­me der Brand­stel­le und die Brand­ur­sa­chen­er­mitt­lung abge­schlos­sen hat­te, konn­ten die letz­ten Nach­lösch­ar­bei­ten durch unse­ren Atem­schutz­trupp durch­ge­führt werden.

Anschlie­ßend war der Ein­satz been­det“, so die FF Ottnang.