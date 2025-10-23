Bei einer Verkehrskontrolle auf der B166 in Bad Goisern deckten Polizisten am Donnerstagvormittag eine illegale gewerbliche Personenbeförderung auf. Ein 30-jähriger chinesischer Fahrzeuglenker war mit mehreren Fahrgästen unterwegs, ohne die dafür erforderliche Konzession zu besitzen.

Kontrolle auf der B166

Am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, führte eine Polizeistreife entlang der B166 im Gemeindegebiet von Bad Goisern routinemäßige Verkehrskontrollen durch. Gegen 10 Uhr wurde dabei ein Pkw mit tschechischen Kennzeichen angehalten.

Verdacht auf illegale Personenbeförderung

Aufgrund des ersten Eindrucks ergab sich der Verdacht, dass der 30-jährige chinesische Lenker Personen ohne entsprechende Berechtigung entgeltlich beförderte. Die Beamten überprüften den Sachverhalt und stellten fest, dass der Mann Fahrgäste zu verschiedenen Urlaubszielen in Österreich brachte, ohne über eine notwendige Konzession zu verfügen.

Sicherheitsleistung und Festnahme

Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Gmunden wurde vom Lenker eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.453 Euro eingehoben. Zudem erfolgte eine Festnahme nach dem Fremdenrecht. Der Mann wurde anschließend zur Fremdenpolizei Wels überstellt.

Quelle: LPD OÖ