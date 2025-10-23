Es ist immer wieder wie ein Wunder der Natur. Am 22.10.2025 vormittags hat sich der Ausflug zum Offensee bei Ebensee wieder einmal wirklich gelohnt. Als die Sonne durch die Wolkendecke hervor kam und der Offensee durch Windstille wie ein Spiegel wirkte, konnte man den „Indian Summer“ im Salzkammergut in voller Pracht genießen. Perfekte Spiegelbilder lassen den Unterschied zwischen Landschaft und Wasser kaum unterscheiden! Dieses Farbenspiel ist wohl einzigartig und ein Genuss für Körper und Seele. Aber schaut selbst und genießt mit!