will have gone Neue Wiener Stimmen

Neue Wiener Stimmen Chor

Miriam Laznia Musikalische Assistenz, Keyboard, Synthesizer

Manfred Länger Dramaturgie, Schauspiel

Christoph Wigelbeyer Künstlerische Leitung

Große Änderungen finden um uns herum statt: Überschwemmungen, Hitze, Trockenheit, Wirbelstürme, Artensterben … Wohin gehen wir? Müssen wir jemandem folgen? Oder nur unserem Herzen? Wer startet womit und wann? Und warum nicht heute? Mehr als ein Chorkonzert mit traumhaft schöner, wehmütiger, sachlicher und bewegender Chormusik von Frank Ticheli, Johannes Brahms, Eric Whitacre, Manfred Länger, Danger Dan, Björk u. a. – ergänzt mit wissenschaftlichen Fakten, eindrücklichen Geschichten, Best-Practice-Beispielen, Erinnerungen, Träumen, Gedankenspielen, Fantasien und gespielten Szenen über Trauer und Wut, über Mut und Taten und Zuversicht.

So | 18:00 Uhr Gmunden | Stadttheater

U27 | Erwachsene € 9,– | € 20,–

Ö1 Club-Mitglieder − 10 %

