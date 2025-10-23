will have gone Neue Wiener Stimmen
Neue Wiener Stimmen Chor
Miriam Laznia Musikalische Assistenz, Keyboard, Synthesizer
Manfred Länger Dramaturgie, Schauspiel
Christoph Wigelbeyer Künstlerische Leitung
Große Änderungen finden um uns herum statt: Überschwemmungen, Hitze, Trockenheit, Wirbelstürme, Artensterben … Wohin gehen wir? Müssen wir jemandem folgen? Oder nur unserem Herzen? Wer startet womit und wann? Und warum nicht heute? Mehr als ein Chorkonzert mit traumhaft schöner, wehmütiger, sachlicher und bewegender Chormusik von Frank Ticheli, Johannes Brahms, Eric Whitacre, Manfred Länger, Danger Dan, Björk u. a. – ergänzt mit wissenschaftlichen Fakten, eindrücklichen Geschichten, Best-Practice-Beispielen, Erinnerungen, Träumen, Gedankenspielen, Fantasien und gespielten Szenen über Trauer und Wut, über Mut und Taten und Zuversicht.
So | 18:00 Uhr Gmunden | Stadttheater
U27 | Erwachsene € 9,– | € 20,–
Ö1 Club-Mitglieder − 10 %
Karten sind auf www.jeunesse/standorte/gmunden erhältlich
Infos +43 664 739 262 13
E-Mail gmunden@jeunesse.at
