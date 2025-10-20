Gallneukirchen: Der Landesligakampf zwischen Gallneukirchen und Kirchham versprach Spannung pur – und die Begegnung hielt, was sie versprach. Als Tabellenführer empfing Gallneukirchen den Zweitplatzierten Kirchham, der unbedingt gewinnen musste, um sich die Chance auf den Meistertitel zu wahren.

Von Beginn an zeigten die Kirchhamer Judoka, dass sie fest entschlossen waren, die Tabellenführung noch einmal spannend zu machen. Mit großem Kampfgeist, taktischem Geschick und zahlreichen sehenswerten Ippons setzten sie sich eindrucksvoll durch und feierten am Ende einen klaren 16:6-Auswärtssieg.

Durch diesen Erfolg steht Kirchham nun punktegleich mit Gallneukirchen an der Tabellenspitze. Die Entscheidung über den Landesliga-Titel fällt somit in der letzten Runde am 8. November – Spannung bis zum Schluss ist garantiert.

„Das war eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Jeder hat heute alles gegeben“, freute sich Kirchhams Trainer nach dem Kampf.

Auch die Schülermannschaft von Judo Kirchham konnte mit einem Sieg die Tabellenführung behalten.