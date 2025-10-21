In einem Waldstück in Timelkam wurde am Montagnachmittag ein Kriegsrelikt entdeckt.

„Ein Kriegsrelikt wurde in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Timelkam entdeckt. Ein 34-jähriger Spaziergänger fand am 20. Oktober 2025 gegen 17:00 Uhr eine Gewehr-Panzergranate im Wald. Der Mann erkannte dies als Kriegsmaterial und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten übernahmen die Erhebungen und verständigten ein sprengstoffkundiges Organ. Der Entminungsdienst wurde entsandt, welcher die Granate sicherstellte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Mensch und Umwelt.“ Polizei Oberösterreich, Presseaussendung