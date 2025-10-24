Obertraun; In der zuletzt stattgefundenen Sitzungswoche der Obertrauner Kommunalvertreterinnen und -Vertreter wurden wieder zahlreiche Tagesordnungspunkte behandelt und Projekte finalisiert.

Im Obertrauner Gemeindevorstand wurden die letzten Aufträge für den neuen Hundebadestrand und naturnahen Seezugang im Obertrauner Strandbad vergeben.

Unter anderem wurde eine zusätzliche Bepflanzung sowie die Errichtung eines Stiegenabganges zum See an regionale Betriebe vergeben.

Die Gesamtkosten für dieses Projekt werden sich mit € 60.000,- im Gemeindebudget niederschlagen und über das REGIS Leader-Förderprogramm, aus Eigenmittel des regionalen Tourismusverbandes und der Gemeinde finanziert. Darüber hinaus beschloss der Gemeindevorstand auch einen Ersatzankauf für ein größeres Spielgerät beim Kinderspielplatz am Festplatz Traunau.

Im Gemeinderat fand ua. die Neuvergabe von 16 Bootseinstellplätzen mit einer Laufzeit von zehn Jahren und neuen Rahmenbedingungen statt sowie wurde der Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Gmunden zum Rechnungsabschluss 2024 behandelt.