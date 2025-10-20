Auf ein äußerst erfolgreiches Wochenende kann die SPG muki Ebensee zurückblicken. Bezwang man am Samstag USV Indigo Graz mit 6:0, folgte ein weiterer 6:0-Erfolg gegen TTC Gratwein am Tag darauf. Jonas Promberger, Martin Bäuerle und Lionel Stift glänzten unter den Augen von Non-Playing-Captain Ivan Karabec und den Fans mit Spielfreude und spektakulären Bällen. Mit fünf Siegen aus sieben Runden stehen die Ebenseer auf Tabellenrang vier, nur einen Punkt von Platz zwei getrennt. „Ich bin richtig stolz auf meine Jungs“, so Sektionsleiter Otto Stüger, der sich nun auf das Cup-Spiel gegen Saxen freut. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit den ehemaligen Bundesligaspielern Ebensees, Philipp Aistleitner und Simon Oberfichtner. Eine Fanfahrt wird organisiert. Tabelle: https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren-2/tabelle-und-rangliste