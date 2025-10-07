Die BHAK und PS Bad Ischl gibt am 24. Oktober 2025 von 12:00 bis 16:00 Uhr einen Einblick in das Schulgeschehen und informiert über die umfangreichen Angebote an Schwerpunkten wie zum Beispiel “Internationale Wirtschaft”, “Sport- und Eventmanagement”, Multimedia und Webdesign und vieles mehr. Viele interessante und informative Stationen zeigen dir im Detail, wie der Schulalltag abläuft und die Schulfächer und Schwerpunkte funktionieren.
Wirtschaft und Schule vereint
Interessiert am Thema Wirtschaft? Die BHAK und PS Bad Ischl vereint Wirtschaft und Schule und ebnet den Weg zur erfolgreichen Matura und zum zukünftigen Studium oder Berufsleben. Am Tag der offenen Tür kann man sich auch von der Übungsfirma der BHAK und PS überzeugen. Die Übungsfirma simuliert Situationen, die im späteren Berufsleben vorkommen und setzt sie in die Praxis um. Dabei nimmt man auch am Übungsfirmenmarkt teil.
Sportlich weiterentwickeln
Für Sportler bietet die BHAK und PS Bad Ischl neben dem Schwerpunkt Sport- und Eventmanagement auch ein professionelles Fußballtraining an. Dieses ist integriert in den Stundenplan. Außerdem bietet der Fußballzweig zusätzlich viele tolle Exkursionen, bei denen man sein Können gegen Top-Teams aus ganz Europa auf die Probe stellen kann. So kann man sich während der Schulausbildung auch sportlich weiterentwickeln.
Individuelle Führungen
Bei individuellen Führungen präsentieren die Jugendliche selbst die Unterrichtsgegenstände, Zusatzkurse und individuelle Fördermöglichkeiten und teilen ihre eigenen Erfahrungen. Einblicke gibt es auch in die 3‑jährige Praxisschule. In nur 3 Jahren wird man mit praxisnahem Unterricht und Praktikumstagen, wobei man das erlernte anwenden kann, bestens auf das Berufsleben vorbereitet.
Schreibe einen Kommentar