Die BHAK und PS Bad Ischl gibt am 24. Okto­ber 2025 von 12:00 bis 16:00 Uhr einen Ein­blick in das Schul­ge­sche­hen und infor­miert über die umfang­rei­chen Ange­bo­te an Schwer­punk­ten wie zum Bei­spiel “Inter­na­tio­na­le Wirt­schaft”, “Sport- und Event­ma­nage­ment”, Mul­ti­me­dia und Web­de­sign und vie­les mehr. Vie­le inter­es­san­te und infor­ma­ti­ve Sta­tio­nen zei­gen dir im Detail, wie der Schul­all­tag abläuft und die Schul­fä­cher und Schwer­punk­te funktionieren.

Wirt­schaft und Schu­le ver­eint

Inter­es­siert am The­ma Wirt­schaft? Die BHAK und PS Bad Ischl ver­eint Wirt­schaft und Schu­le und ebnet den Weg zur erfolg­rei­chen Matu­ra und zum zukünf­ti­gen Stu­di­um oder Berufs­le­ben. Am Tag der offe­nen Tür kann man sich auch von der Übungs­fir­ma der BHAK und PS über­zeu­gen. Die Übungs­fir­ma simu­liert Situa­tio­nen, die im spä­te­ren Berufs­le­ben vor­kom­men und setzt sie in die Pra­xis um. Dabei nimmt man auch am Übungs­fir­men­markt teil.

Sport­lich wei­ter­ent­wi­ckeln

Für Sport­ler bie­tet die BHAK und PS Bad Ischl neben dem Schwer­punkt Sport- und Event­ma­nage­ment auch ein pro­fes­sio­nel­les Fuß­ball­trai­ning an. Die­ses ist inte­griert in den Stun­den­plan. Außer­dem bie­tet der Fuß­ball­zweig zusätz­lich vie­le tol­le Exkur­sio­nen, bei denen man sein Kön­nen gegen Top-Teams aus ganz Euro­pa auf die Pro­be stel­len kann. So kann man sich wäh­rend der Schul­aus­bil­dung auch sport­lich weiterentwickeln.

Indi­vi­du­el­le Füh­run­gen

Bei indi­vi­du­el­len Füh­run­gen prä­sen­tie­ren die Jugend­li­che selbst die Unter­richts­ge­gen­stän­de, Zusatz­kur­se und indi­vi­du­el­le För­der­mög­lich­kei­ten und tei­len ihre eige­nen Erfah­run­gen. Ein­bli­cke gibt es auch in die 3‑jährige Pra­xis­schu­le. In nur 3 Jah­ren wird man mit pra­xis­na­hem Unter­richt und Prak­ti­kums­ta­gen, wobei man das erlern­te anwen­den kann, bes­tens auf das Berufs­le­ben vorbereitet.