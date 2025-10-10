Am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, fanden im Schulpark des BRG/BORG Schloss Traunsee die Bezirksmeisterschaften im Geländelauf statt. Mit über 40 Schüler:innen von der 1. bis zur 8. Klasse konnte das BG/BRG Bad Ischl sowohl bei den Mädchen als auch bei den Burschen in jeder Altersklasse ein starkes Team stellen. Unsere jungen Sportler:innen brillierten dabei trotz schwieriger Streckenbedingungen. Fünf Mannschaften schafften den Sprung aufs Podest: zwei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen gingen an die Teams des Gymnasiums Bad Ischl.

Besonders hervorzuheben sind die Einzelleistungen von Karoline Gehwolf (8A), die über eine Strecke von 2,8 Kilometern eine Bestzeit lief und sich zur Bezirksmeisterin kürte. Leni Beer (4B) und Fridolin Krupitz (6B) belegten jeweils den zweiten Platz in ihren Altersklassen und dürfen sich über den Titel der Vize-Bezirksmeister:innen freuen.

Mit diesen Topleistungen haben sich fünf Mannschaften unserer Schule für die Landesmeisterschaften qualifiziert, die am 21. Oktober in Schwanenstadt ausgetragen werden.