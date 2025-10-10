Die Volksspielgruppe Bad Ischl lädt von 7. bis 9. November zu einem himmlischen Theatervergnügen in den Pfarrsaal ein. Mit der Komödie „Da Himmel wart nit“ erwartet das Publikum ein Stück voller Witz, Spannung und feinsinniger Lebensweisheit unter der Regie von Martin Stögner.

Zum Inhalt:

Der Polizeibeamte Stelzl (Andreas Schögl) ist gestorben und sitzt nun im himmlischen Wartezimmer. Bevor man nämlich ins Paradies darf – so die himmlische Regel – muss man noch eine letzte Aufgabe erfüllen. In seinem Fall heißt das, er muss hinunter und den soeben verstorbenen Schreinermeister Bömmerl (Thomas Müllegger) abholen und heraufbringen. Schon fast enttäuscht von der Leichtigkeit dieses „Laufburschen-Jobs“ macht er sich auf den Weg. Er ahnt dabei noch nicht, dass es sich bei diesem Auftrag um eine ziemlich harte Nuss handelt und dass er selbst vom Jenseits noch einmal ein Verbrechen verhindern muss…

Mit viel Humor, Tempo und einem Augenzwinkern führt „Da Himmel wart nit“ vor Augen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, himmlisch zu bleiben.

Die Volksspielgruppe Bad Ischl freut sich auf einen unterhaltsamen Theaterherbst und zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Karten sind ab sofort erhältlich:

– im Tourismusbüro in der Trinkhalle,

– bei der Salzkammergut Touristik

– sowie online unter: https://badischl.salzkammergut.at/veranstaltungen

Eintrittspreise: €15 Vorverkauf, €17 Abendkasse, Kinder bis 12 Jahre frei.

Ort: Pfarrsaal Bad Ischl

Termine:

– Freitag, 7. November 19:30 Uhr

– Samstag, 8. November 19:30 Uhr

– Sonntag, 9. November, 17:00 Uhr

Kontakt für Rückfragen: Martin Stögner +43 681 81130313