In St. Georgen im Attergau hat die Polizei am Sonntagabend einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 62-jährige Ungar gab an, sich verfahren zu haben – tatsächlich war er mit mehr als zwei Promille unterwegs.

Am Sonntagabend, dem 2. November 2025, wurde die Polizei St. Georgen im Attergau über einen möglicherweise beeinträchtigten Autofahrer in der Nähe einer Tankstelle informiert. Kurz darauf konnten die Beamten das Fahrzeug im Bereich der L540 Attergaustraße ausfindig machen.

Orientierungslos und deutlich alkoholisiert

Der 62-jährige Lenker aus dem Bezirk Salzburg-Land hatte seinen Pkw wegen einer angeblichen Reifenpanne abgestellt. Laut Polizei wirkte der Mann orientierungslos und gab an, aus Ungarn zu stammen und auf dem Heimweg zu sein, habe sich jedoch verfahren.

2,04 Promille – Führerschein abgenommen

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Mann war somit stark alkoholisiert. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, er wird angezeigt.

Quelle: LPD OÖ