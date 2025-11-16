An zwei aufeinanderfolgenden Ausbildungstagen, dem 8. und 15. November 2025, fand im Feuerwehrhaus Frankenmarkt der Lehrgang „Funk und Führungsunterstützung“ statt. Insgesamt 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bezirk nahmen an dieser praxisnahen Ausbildung teil. Voraussetzung für die Teilnahme war das erfolgreich absolvierte Funkmodul der Truppführerprüfung. Unter der Leitung von Hauptbrandinspektor des Fachdienstes Markus Möslinger, dem Hauptverantwortlichen für das Funkwesen im Bezirk, sowie seinem engagierten Ausbildnerteam, erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine fundierte Einführung in die Aufgaben und Anforderungen des Feuerwehrfunks. Neben der Vermittlung grundlegender und vertiefender Fachkenntnisse lag ein besonderer Schwerpunkt darauf, mögliche Berührungsängste im Umgang mit Funkgeräten abzubauen. Durch gezielte Trainingssequenzen wurde die sichere, klare und strukturierte Führung von Funksprüchen intensiv geübt. Nach einer theoretischen Wissensüberprüfung und einer praxisorientierten Abschlussfunkübung konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Lehrgang erfolgreich abschließen. Ein besonderer Dank gilt Walter Huprich für die ausgezeichnete Verpflegung sowie der Feuerwehr Frankenmarkt für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die tatkräftige Unterstützung bei der Durchführung des Lehrgangs.