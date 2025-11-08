Obertraun; Am Freitag, 21. November 2025, ist es wieder soweit! Denn an diesem Abend findet in der Dachsteingemeinde das Krampus-Spektakel der „Krippenstoana Bergteifön“ statt.

Zum achten Mal organisieren die „Krippenstoana Bergteifön“ ein Treffen mit benachbarten und befreundeten Gruppen aus dem Salzkammergut.

Den Beginn machen in diesem Jahr die Obertrauner Kinderkrampusse in Begleitung des Hl. Nikolaus und dem Knecht Ruprecht.

Anschließend werden neun Gruppen aus der Region und über 130 finstere Gesellen und schaurig-schöne Gestalten am Gemeindeplatz erwartet und diesen in einen lodernden Hexenkessel verwandeln.

Aber keine Angst – neben wärmenden Getränken gibt es auch eine „krampusfreie“ Zone für alle Besucher und Zuseher!

Die Obertrauner Kinderkrampusse und Shows der einzelnen Gruppen starten ab 18:30 Uhr, Beginn der Ausschank ist bereits um 17:30 Uhr.

Die legendäre Aftershow-Party steigt dann in der Almhütte am Festgelände Traunau mit großer Bar und Live-DJ.

Freitag, 21. November 2025:

8. Krampus-Spektakel der Krippenstoana-Bergteifön, ab 17:30 Uhr Ausschank am Gemeindeplatz Obertraun, 18:30 Uhr Showbeginn