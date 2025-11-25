Konzert: „Wenn die Saiten flüstern“ – Duo Scheck
Datum: 30.11.2025
Ort: Ev. Kirche Ebensee / Pestalozziplatz 1
Eintritt: Freiwillige Spende
„Mit Eigenkompositionen und facettenreichen Arrangements möchten wir die Instrumente Zither und Gitarre in einem neuen Gewand auf die Bühne bringen und gemeinsam über den Tellerrand des herkömmlichen volksmusikalischen Repertoires hinausblicken. Unser Programm „Wenn die Saiten flüstern“ lädt dazu ein, sich auf den Advent einzustimmen und mit offenen, aufmerksamen Ohren den leisen, flüsternden Saiten zu lauschen. Wir möchten dem Publikum einen ruhigen, warmen und facettenreichen Klangraum schenken.“
