Zum traditionellen Adventsingen lädt der Hausruckchor Ottnang-Manning am 13. Dez. in die Stadtpfarrkirche Schwanenstadt und am 14. Dez. in die Pfarrkirche Ottnang am Hausruck herzlich ein. Beginn ist jeweils um 16:00 Uhr.

Mit bekannten Weihnachtsliedern wollen der Hausruckchor Ottnang-Manning, das Gesangstrio Krenslehner und die Stubnmusi „Die Schweinshaxn“ die Besucher auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen. Entfliehen sie dem Adventtrubel und bereiten sie sich mit traditioneller Volksmusik auf die ruhige Zeit vor.

Mag. Franz Lackerbauer umrahmt das Programm mit seinen Texten.

Musikalische Leitung: Klaus Duftschmid.

Kartenvorverkauf in den Pfarrbüros Schwanenstadt und Ottnang sowie bei allen Sängern des Hausruckchores. Freie Platzwahl, Einlass ab 15:30 Uhr.

Der Reinerlös wird sozialen Zwecken zur Verfügung gestellt.

www.hausruckchor.at