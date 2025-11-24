ZELL AM PETTENFIRST. In Zell am Pettenfirst ist ein Pkw-Lenker am Abend von der Straße abgekommen und gegen die Mauer eines Wohnhauses geprallt. Der Fahrer stand laut Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss und musste zur Kontrolle ins Klinikum Vöcklabruck gebracht werden.

Ein 30-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 23. November 2025 gegen 18:40 Uhr im Gemeindegebiet von Zell am Pettenfirst in Fahrtrichtung B143 Hausruckstraße unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Fahrzeug prallt in Wohnhaus

Das Fahrzeug schlitterte mehrere Meter über eine Leitschiene, bevor es in ein dahinter gelegenes Wohnhaus krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das Wohnzimmerfenster sowie Teile der umgebenden Mauer schwer beschädigt. Die dort wohnende Familie befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Wohnzimmer und blieb unverletzt.

Lenker hatte 1,9 Promille

Ein mit dem Fahrer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 30-Jährige wurde von der Rettung zur Kontrolle ins Klinikum Vöcklabruck gebracht, er blieb jedoch unverletzt.

Quelle LPD OÖ