In Timelkam hat ein Pkw-Lenker in der Nacht auf Samstag versucht, sich vor einer Polizeikontrolle im Fahrzeug zu verstecken. Der Mann war alkoholisiert und besitzt keinen Führerschein.

Eine zivile Verkehrsstreife wurde am 29. November 2025 gegen 00:05 Uhr auf einen auffällig fahrenden Pkw auf der B1 Wiener Straße aufmerksam. Der Wagen war von Vöcklabruck in Richtung Frankenmarkt unterwegs, wobei der Lenker Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten.

Lenker versuchte sich vor Polizei zu verstecken

Im Gemeindegebiet von Timelkam forderten die Beamten den Fahrer zum Anhalten auf. Der Pkw blieb am rechten Straßenrand stehen. Als die Polizisten mit ihrem Streifenwagen neben das Fahrzeug fuhren, stellten sie fest, dass sich auf dem Fahrersitz niemand mehr befand. Auf dem Beifahrersitz saß ein 33-jähriger rumänischer Staatsangehöriger. Nach dem Öffnen der hinteren Tür entdeckten die Beamten einen 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der zugab, das Fahrzeug gelenkt zu haben.

Alkoholisiert und ohne Lenkberechtigung

Der 24-Jährige gab an, keine gültige Lenkberechtigung zu besitzen. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 0,52 Promille. Der Mann wird mehrfach angezeigt. Die Weiterfahrt wurde anschließend vom 33-jährigen Beifahrer als Lenker fortgesetzt.

Quelle LPD OÖ