Im Zuge des Tages des Apfels fand auch im Innenhof des Apfelhofes der Familie LODERBAUER in Pinsdorf ein kleiner aber feiner Benefiz Vorweihnachtsmarkt statt. Im Mittelpunkt dabei stand die 8 jährige Ronja F., die durch eine gesundheitliche Schädigung im Mutterleib mit schwerer, körperlicher Behinderung zur Welt kam und dadurch auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Ronja ist ein aufgewecktes Mädel, redegewandt und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Seit diesem Jahr besucht sie eine Spezialschule im Raum Linz, zeigt großes Talent im Rechnen und ist stolz eine Schulkind zu sein.

Natürlich ist es für die Angehörigen, speziell für ihre Mutter in jeder Hinsicht eine riesen Aufgabe diesen Lebensablauf zu bestreiten. Seit geraumer Zeit hat Frau Christl Weigl mit einigen Bekannten und Nachbarn eine Hilfsgruppe zur Unterstützung für Ronja gegründet und veranstalten jedes Jahr einen Benefizmarkt. Der Innenhof des Apfelhofes Loderbauer in direkter Nachbarschaft steht dazu zur Verfügung und auch die Familie Loderbauer macht da aus Dankbarkeit für die gute Ernte mit verschiedenen Getränken und Köstlichkeiten mit und spendet die Einnahmen ebenfalls an Ronja.

Die Dankbarkeit zeigt sich dann durch das süße Lächeln und die Ausstrahlung der Freude von Ronja und im Gespräch mit ihrer Mutter. Das ist gelebte Nachbarschaftshilfe in der ohnedies nicht leichten Zeit und eine echte Hilfe für die Bewältigung des Alltages. Der Dank gilt allen beteiligten Nachbarn, Freunden, Besuchern des Benefizmarktes und natürlich besonders der Organisation von Christl Weigl. Das Weihnachtsfest kann kommen, das Christkind hat schon vorbei geschaut!