Am Samstag, den 15. November 2025, lud die Feuerwehrmusikkapelle Langwies zu ihrem traditionellen Cäcilienkonzert in den Festsaal des Schulzentrums Ebensee ein. Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Fritz Neuböck, Theresa Hubweber und Joseph Lahnsteiner präsentierte die Kapelle ein abwechslungsreiches Programm.

Der musikalische Bogen spannte sich von klassischen Werken über schwungvolle Filmmelodien bis hin zu moderner Blas- und Popmusik und zeigte dabei das kreative Potenzial der Musikerinnen und Musiker.

Ein besonderer Moment war das Solostück „Farmer’s Tuba“ von Martin Scharnagl, bei dem Bernd Braunstein das Publikum mit seinem Können und der Klangvielfalt der Tuba verblüffte. Begeistert hat auch Fritz Neuböcks Eigenkomposition „Des Riesens Nixe“, die die bekannte Sage vom Riesen Erla und der Nixe musikalisch eindrucksvoll widerspiegelte. Mit dem Popstück „Schena Mensch“ von der österreichischen Band Folkshilfe setzte die Kapelle einen modernen und stimmungsvollen Akzent. Für einen gemütlichen Konzertausklang sorgte die Hiasl Partie aus Ohlsdorf.

Die Feuerwehrmusikkapelle Langwies bedankt sich herzlich bei den zahlreichen Konzertbesuchern. Ein wunderbarer, abwechslungsreicher Konzertabend, der eindrucksvoll zeigte, wie lebendig und vielseitig Blasmusik ist.