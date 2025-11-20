Obertraun; Auch heuer kommt der Nikolaus mit der Fuhr nach Obertraun über den Hallstättersee angerudert.

Am Sonntag, 30. November 2025, wird der Nikolaus an Land von leuchtenden Kinderaugen erwartet und viele Gaben an die Kinder verteilen. Unterstützung bekommt er dabei vom braven Knecht Ruprecht, der den schweren Gabensack schleppen wird, und den Obertrauner Weisenbläsern.

„Nikolaus-Markt“ im Strandbad ab 14:30 Uhr!

Bevor der Nikolaus das Ufer des Hallstättersees erreicht, laden die Obertrauner Kinderfreunde gemeinsam mit einigen Ausstellern ab 14:30 Uhr wieder zu einem kleinen, aber feinen Advent-Markt im Obertrauner Strandbad ein.

Kleine kulinarische Köstlichkeiten, Handwerkskunst und allerlei Selbstgebasteltes darf dabei nicht fehlen. Zum Verkürzen der Wartezeit spielen am Ufer die Flötenkinder der Landesmusikschule sowie Obertrauner Musikanten, ehe mit der Dämmerung der Nikolaus eintreffen wird.

UND: Der Krampus bleibt an diesem Tag zu HAUSE!

„Der Nikolaus kommt über den Hallstättersee“ mit Advent-Markt:

Sonntag, 30.11.2025, ab 14:30 Uhr, Strandbad Obertraun;