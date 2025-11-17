Ab Freitag, 21.11. kochen die Ischler Lions wieder täglich Punsch und Glühwein am Schröpferplatz – und das schon seit über 30 Jahren

„Die Vorbereitungen laufen und die Vorfreude bei allen Mitgliedern steigt von Tag zu Tag“ berichtet Lions Präsident Christof Kravutske. „Wir stellen unsere Freizeit und unsere Tatkraft gerne in den Dienst einer guten Sache“ erläutert der Präsident, „damit wir rasch dort helfen können, wo Hilfe dringend benötigt wird“.

Wie gewohnt kochen die Lions wieder täglich frisch ihre bewährten Klassiker: den Lions Punsch, den Punsch light und den alkoholfreien Sissy Punsch, Glühwein und Tee, dazu gibts Grammelschmalz- und Liptauerbrote sowie Kekse aus der Lions Backstube. Und dann überrascht das Lions-Gastroteam mit einer besonderen Neuigkeit: an den Wochenenden gibt es heuer erstmals selbst gekochte Suppen!

Jeden Freitag wird eine Stunde lang adventliche Musik von einer der Ischler Musikkapellen erklingen. Eine Tafel an der Punschhütte informiert die Besucher, wohin die Lions Spendenmittel im abgelaufenen Jahr geflossen sind: Über 90% der Geldmittel wurden in unserer Region hilfreich eingesetzt, die Lions beteiligten sich aber auch an der Hochwasserhilfe im Tullner Feld, der Ukraine Hilfe und bei Aktionen von Lions International.

Am Freitag, 21.11.2025 wird um 16h00 die Punschsaison offiziell eröffnet, hoffentlich in Anwesenheit vieler Gäste und Vertreter*innen unserer Stadt und des öffentlichen Lebens, traditionell umrahmt von den Klängen der Jugendkapelle der Salinenmusik.

Die Lions freuen sich auf Ihren Besuch – bis 6.1.2026, wochentags von 15h00 – 20h00, samstags von 14h00 – 20h00 und an Sonn- und Feiertagen von 14h00 – 18h00. Mit Ihrem Besuch helfen Sie uns helfen!