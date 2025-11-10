Besondere Freude herrscht in Ebensee, dass eine Sammelrunde der OÖ. Damen-Landesliga in der Sportmittelschule ausgetragen wird. Am Samstag, 15.11.2025 um 9:30 Uhr ist Beginn. Es treten neben den SPG muki Ebensee-Damen jene von Kremsmünster, Dietach, Wartberg/Aist, Biesenfeld, Mauthausen, Linz AG Sport und der TT-Kinderakademie Wels-Land an. Die Ebenseerinnen rangieren derzeit auf Rang 4 der Tabelle. Coach Alfred Zuk sieht bei seinem Team noch Luft nach oben…

Zwei attraktive Gegner erwarten Ebensees männliche Ballkünstler ebenfalls am kommenden Wochenende in der Sportmittelschule. Das Herren-Team liegt auch auf Platz 4, nur ein Punkt fehlt auf Platz 2. Beginnen die Damen bereits am Vormittag, empfängt das A-Team der SPG muki Ebensee in der achten Runde der 2. Bundesliga das Team der Naturfreunde Stadlau um 15 Uhr. Am Tag darauf, So., 16.11.2025 heißt der Gegner St. Veit/Hainfeld (Beginn: 10 Uhr).