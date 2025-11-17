Mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage zogen Ebensees Damen- und das Herren-Bundesliga-Team eine gemischte Bilanz über das vergangene Wochenende. Während die Damen zu Hause gegen die TT-Akademie Linz-Land erfolgreich waren, mussten sie gegen Kremsmünster die erwartete Niederlage einstecken.

Bei den Herren kam es beim Samstagspiel gegen NF Stadlau zu einem engen Schlagabtausch, der nach 3,5 Stunden mit 4:6 an die Wiener ging. Groß war aber die Freude über den sensationellen Triumph von Ebensees Nachwuchsmann Lionel Stift gegen den starken Ungarn Balasz Fixl. Es war erst die dritte Niederlage im 23. Spiel von Stadlaus Nummer 1. Am Sonntag fuhren die Ebenseer einen souveränen 6:1-Erfolg gegen St. Veit/Hainfeld ein. Ebensees Männer liegen nun auf Rang 6 der 2. Bundesliga-Tabelle, das Team um Lisi Mayr auf Rang 5 der OÖ. Damen-Landesliga.

Spannung pur verspricht der Cup-Fight gegen UTTC Salzburg am Samstag, 22.11.2025 (Beginn: 15 Uhr). Bei den Salzburgern kommt mit Michael Trink ein in Ebensee bestens bekannter Spieler in die Sportmittelschule. Trink stand in den letzten beiden Bundesliga-Saisonen im Dienste der SPG muki Ebensee.