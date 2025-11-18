Ein Nachmittagsausflug stand letzte Woche am Programm des Ebenseer PV.

Über Kremsmünster, Steyr und Seitenstätten, wo bei der Fahrt die Landschaft des Mostviertel bewundert werden konnte, ging es zur Basilika Sonntagberg, in die Nähe von Waidhofen an der Ybbs. Bei einer sehr kurzweiligen Führung wurde den Ebenseern die Geschichte und Eigenarten der Basilika, wo bereits um 1440 der Grundstein einer Kapelle gelegt wurde, erklärt. Von den Ausführungen des Reiseführers und der reichhaltigen Gestaltung der Basilika waren alle tief beeindruckt. Leider verhinderte der Nebel den wunderschönen Ausblick auf das wunderbare Bergpanorama.

Anschließend ging es nach Wallsee-Sindelburg in die Nähe von Amstetten zum Mostheurigen „Bruckhof“. Nach einem guten Most und köstlicher Jause ging es gestärkt wieder zurück nach Ebensee. Ein Nachmittag, der allen sehr gefallen hat