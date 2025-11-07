Wie jeden Herbst öffnet das „Gym“ auch in diesem Jahr seine Türen und lädt herzlich zum Tag der Offenen Tür am Freitag, 21. November, von 13:00 bis 16:30 Uhr ein.

Unsere Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit persönlicher Begrüßung und individuellen Führungen durch das Schulgebäude, spannenden Stationen, Turn- und Musikvorführungen und einigem mehr.

Ein besonderes Highlight ist heuer die Präsentation unserer neuen Unterstufe, die neben dem Fokus auf Persönlichkeitsbildung und sozialem Lernen die drei zukunftsorientierten Schwerpunkte Kreativität, Labor und IT anbietet.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt!

Bereits am Donnerstag, 20. November, um 19:00 Uhr laden wir interessierte Eltern zu einem Informationsabend in der Aula der Schule ein. Zudem können individuelle Schnuppertage nach Voranmeldung im Sekretariat (Tel. 06132–23493) jederzeit vereinbart werden.

Wir freuen uns auf viele neugierige Besucherinnen und Besucher und auf einen inspirierenden Nachmittag am Gym!