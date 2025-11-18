In Bad Goisern am Hallstättersee soll ein 60-Jähriger offenbar versucht haben, bei einem Ehestreit seine Frau (57), die im Rollstuhl sitzt, zu erwürgen. Der Mann konnte von der Polizeistreife festgenommen werden. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt.

Am 16. November 2025 gegen 16:15 Uhr gerieten Eheleute aus dem Bezirk Gmunden, ein bislang unbescholtener 60-jähriger Pensionist und seine 57-jährige Frau, wegen der bevorstehenden Scheidung in heftigen Streit, im Zuge dessen der Mann außer sich vor Wut auf seine Ehefrau losging und sie würgte. Im Zuge seiner Tat realisierte der Beschuldigte sein Handeln und ließ daraufhin freiwillig von seiner Frau ab, die in weiterer Folge über Notruf die Polizei verständigte.

Der Mann wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Bad Goisern widerstandslos festgenommen. Bei der niederschriftlichen Vernehmung legte der 60-Jährige ein volles Geständnis ab. Die 57-Jährige wurde in Form von Kratz- und Schürfwunden im Gesichts-, Hals-, Arm-, Brust- und Kniebereich am Körper verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Über den Beschuldigten wurde die Untersuchungshaft verhängt, er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht, berichtet die Polizei.