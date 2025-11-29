Am Freitag fand in Pinsdorf, Kaiserweg 20, die feierliche Eröffnung der neuen Physiotherapie-Praxis von Astrid Kreisberger statt. Diese Neueröffnung stellt eine bedeutende Bereicherung für die medizinische und gesundheitlichen Versorgung der Gemeinde Pinsdorf dar.

Zahlreiche Gäste aus unterschiedlichen medizinischen Fachbereichen, darunter Patienten, Freunde und Klienten, folgten der Einladung von Astrid Kreisberger auf den Vöcklaberg. Sie nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort umfassend über das vielfältige Angebot der Praxis zu informieren. In dieser idyllisch gelegenen Umgebung mit beeindruckendem Ausblick fällt es besonders leicht, sich aktiv um die eigene Gesundheit zu kümmern.

Die Praxis legt ihren Fokus auf Physiotherapie und Gesundheitsförderung, wobei ein ganzheitlicher Therapieansatz verfolgt wird. Der Praxisname „Bewegen ist Leben“ spiegelt das zentrale Anliegen von Astrid Kreisberger wider: Bewegung als Quelle von Lebensqualität. Aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung legt sie großen Wert darauf, sowohl während Krankheitsphasen als auch im fortgeschrittenen Alter Bewegung zu ermöglichen und zu fördern.

Ein besonderes Merkmal der Praxis ist die enge Zusammenarbeit mit Spezialistinnen aus der Logopädie und Ergotherapie, insbesondere im Rahmen der sogenannten „Parkinson-Gruppe“. Zusätzlich pflegt Frau Kreisberger einen engen Kontakt zu führenden Ärzten, um eine bestmögliche Betreuung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen.

Das Angebot wird ergänzt durch Aroma- und Nährstoffberatungen, die gemeinsam mit Lifestyle- und Ernährungscoach Raffaela Schumer im Rahmen von Beratungsabenden durchgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Erweiterung des Therapieangebots geplant.

Patientinnen und Patienten können die Behandlungen direkt in der Praxis in Pinsdorf in Anspruch nehmen oder auf Wunsch Hausbesuche vereinbaren. Besonders ältere Menschen, die sich im vertrauten Umfeld sicher bewegen möchten – unabhängig von etwaigen Vorerkrankungen – stehen dabei im Mittelpunkt des Angebots.

„Die Praxis bietet sowohl Einzel- als auch Gruppensitzungen an. Die Kosten für die Behandlung werden teilweise von den Krankenkassen übernommen, wobei für die Patientinnen und Patienten ein Selbstbehalt anfällt“, erklärt die Therapeutin.

Astrid Kreisberger schloss ihre Ausbildung 1997 ab und erweiterte ihr Fachwissen durch zahlreiche Fortbildungen im In- und Ausland. Wertvolle praktische Erfahrung sammelte sie unter anderem in der „Praxis am See“ in Gmunden. Die sympathische, kürzlich verheiratete und naturverbundene Therapeutin bringt viel Lebenserfahrung in ihre Arbeit ein.

Für weitere Informationen steht Astrid Kreisberger gerne unter der Telefonnummer 0660/5537554 zur Verfügung.